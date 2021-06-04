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Mersin'de 10 adrese eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu

Mersin'de, jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA04 Haziran 2021 Cuma 14:23 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 14:23
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İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yasa dışı bahis olayları hakkında çalışma başlatıldı. İki ay süren araştırmada, Erdemli ilçesinde 9 kişinin internetten yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Jandarma, şüphelileri yakalamak için Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına aldı, adreslerde yapılan aramada, 9 cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar, 2 hard disk, 9 sim kartı, 3 USB bellek, 6 banka kartı, 6 bin 750 TL yasadışı bahisten elde edilen nakit para ele geçirildi.

İfadeleri alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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