Mersin'de 10 adrese eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu

DHA 04 Haziran 2021 Cuma 14:23 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 14:23

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yasa dışı bahis olayları hakkında çalışma başlatıldı. İki ay süren araştırmada, Erdemli ilçesinde 9 kişinin internetten yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Jandarma, şüphelileri yakalamak için Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına aldı, adreslerde yapılan aramada, 9 cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar, 2 hard disk, 9 sim kartı, 3 USB bellek, 6 banka kartı, 6 bin 750 TL yasadışı bahisten elde edilen nakit para ele geçirildi.

İfadeleri alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.