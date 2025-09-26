İSTANBUL 23°C / 16°C
Güncel

Mersin'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin'de 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı.

26 Eylül 2025 Cuma 09:47
Mersin'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Mersin Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.S, A.T, M.C. ve A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

  • Mersin
  • düzensiz göçmen
  • Emniyet

