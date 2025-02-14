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Mersin'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA14 Şubat 2025 Cuma 12:08 - Güncelleme:
Mersin'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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D-400 kara yolu Işıklı Mahallesi mevkisinde Mustafa C'nin kullandığı çimento yüklü tır, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Tır, bu sırada Ela M. idaresindeki otomobil ile İbrahim Halil D. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyon sürücüsü İbrahim Halil D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücüler Mustafa C. ve Ela M. ile araçlardaki Abdül Kadir D. ve Özkan Ö. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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