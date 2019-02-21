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Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor

Ajansların son dakika haberine göre Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü, ilk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan olmadı.

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Mersin'de 2 ailenin yaşadığı 4 katlı bir ev sabah saatlerinde göçtü. Evin enkazında arama çalışması yapılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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