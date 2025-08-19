İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

Mersin'de 53 ev kül olmuştu: AFAD yangınzedeler için konteynerler gönderdi

3 gün boyunca havadan ve karadan müdahale sonucunda söndürülen Mersin Silifke yangınında evleri zarar gören vatandaşların yardımına AFAD koştu. AFAD tarafından evleri yanan ve hasar alanlar için bölgeye 70 konteyner gönderildiği bildirildi.

19 Ağustos 2025 Salı 10:41
Mersin'de 53 ev kül olmuştu: AFAD yangınzedeler için konteynerler gönderdi
13 Ağustos'ta Mersin'in Silifke ilçesinde Çaltı (Çamlıca), Balandız ve Kırtıl Mahalleleri arasındaki Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan ve ormana sıçrayan yangına, 7 ilden binden fazla personelle havadan ve karadan müdahale edildi.

6 mahallede 984 hane boşaltılıp bin 851 kişinin tahliye edildiği, 53 evin zarar gördüğü yangın 3'üncü gününde kontrol altına alındı.

Yaklaşık 15 bin dönüm ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili bölge soğutma çalışmaları halen sürerken yaralar da sarılmaya başladı.

AFAD tarafından evleri yanan ve hasar alanlar için bölgeye 70 konteyner gönderildiği bildirildi. Gönderilen konteynerlerin gelmesiyle birlikte kurulumlar da başladı.Bu hafta içerisinde bir çok konteynerin yerleştirilerek, ailelere teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi.

