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  • Mersin'de 610 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
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Mersin'de 610 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Mersin Uluslararası Limanı'na gelen muz yüklü konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 20:23 - Güncelleme:
Mersin'de 610 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
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Ekvador'dan gönderilen muz kolilerinin arasında 610 kilogram kokain bulunmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Ekim'de gözaltına alınan muzun alıcı firmasının sahibi H.B. ile şüpheliler N.G. ve S.D'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirildiğini, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

  • Mersin Ulus Limanı
  • kokain
  • narkotik operasyon

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