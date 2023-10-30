Mersin'de 610 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Ekvador'dan gönderilen muz kolilerinin arasında 610 kilogram kokain bulunmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Ekim'de gözaltına alınan muzun alıcı firmasının sahibi H.B. ile şüpheliler N.G. ve S.D'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki konteynerde 610 kilogram kokain ele geçirildiğini, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.