Mersin'in Toroslar ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı motokurye, yaşanan olaydan sonra ruhsal olarak kendini iyi hissetmediğini ve dışarı çıkmak istemediğini belirtti.



Ağızlıksız gezdirilen köpek dehşet saçtı Akbelen Mahallesi'nde 22 Ekim'de F.I'nın ağızlıksız gezdirdiği "Rottweiler" cinsi köpeğin saldırması sonucu bacağından ve ayağından yaralanan 28 yaşındaki motokurye Salih Türk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Salih Türk, AA muhabirine, geçici süre kuryelik yaparken olayı yaşadığını söyledi.

Siparişini teslim etmeye gittiği sırada bir kadına saldıran köpeğin daha sonra kendisinin üzerine geldiğini belirten Türk, şöyle konuştu:

"Köpek tarafından saldırıya uğramak aklımda yoktu. Öyle bir köpek korkum yok. Hayvanları ve köpekleri seviyorum. O andaki hissiyatım hayvana zarar vermemek oldu. Bana zarar verince itmek zorunda kaldım. Orada sahibi görünümlü biri olduğu için üzerine ittim. Tutmayınca ve hayvanda kışkırtılınca üzerime geldi. Ruhsal olarak iyi hissetmiyorum. Bir süre dışarı çıkmak istemiyorum."

Türk, yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olacağını kaydetti.

OLAY

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hakkında adli işlem başlatılan F.I'ya 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari para cezası kesmiş, gözetim altına alınan köpek, Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü.