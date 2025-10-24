İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9717
  • EURO
    48,7793
  • ALTIN
    5479.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de ağızlıksız Rottweiler dehşeti... ''Bir süre dışarı çıkmak istemiyorum''
Güncel

Mersin'de ağızlıksız Rottweiler dehşeti... ''Bir süre dışarı çıkmak istemiyorum''

Mersin'de ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğrayan motokurye yaşadıklarını anlattı. Siparişini teslim etmeye gittiği sırada bir kadına saldıran köpeğin daha sonra kendisinin üzerine geldiğini belirten motokurye, 'Ruhsal olarak iyi hissetmiyorum. Bir süre dışarı çıkmak istemiyorum.' dedi.

AA24 Ekim 2025 Cuma 13:56 - Güncelleme:
Mersin'de ağızlıksız Rottweiler dehşeti... ''Bir süre dışarı çıkmak istemiyorum''
ABONE OL

Mersin'in Toroslar ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen köpeğin saldırdığı motokurye, yaşanan olaydan sonra ruhsal olarak kendini iyi hissetmediğini ve dışarı çıkmak istemediğini belirtti.

Ağızlıksız gezdirilen köpek dehşet saçtı

Akbelen Mahallesi'nde 22 Ekim'de F.I'nın ağızlıksız gezdirdiği "Rottweiler" cinsi köpeğin saldırması sonucu bacağından ve ayağından yaralanan 28 yaşındaki motokurye Salih Türk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Salih Türk, AA muhabirine, geçici süre kuryelik yaparken olayı yaşadığını söyledi.

Siparişini teslim etmeye gittiği sırada bir kadına saldıran köpeğin daha sonra kendisinin üzerine geldiğini belirten Türk, şöyle konuştu:

"Köpek tarafından saldırıya uğramak aklımda yoktu. Öyle bir köpek korkum yok. Hayvanları ve köpekleri seviyorum. O andaki hissiyatım hayvana zarar vermemek oldu. Bana zarar verince itmek zorunda kaldım. Orada sahibi görünümlü biri olduğu için üzerine ittim. Tutmayınca ve hayvanda kışkırtılınca üzerime geldi. Ruhsal olarak iyi hissetmiyorum. Bir süre dışarı çıkmak istemiyorum."

Türk, yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olacağını kaydetti.

OLAY

Akbelen Mahallesi'nde F.I'nın ağızlıksız gezdirdiği "Rottweiler" cinsi köpek, yolda yürüyen Ş.A'ya saldırmış, bacağından ve karnından yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından köpekten uzaklaştırılmıştı. Köpek, olay yerine gelen motokurye Salih Türk'e de saldırmıştı. Köpeğin saldırısı sonucu Ş.A. ve Salih Türk yaralanmıştı.

Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hakkında adli işlem başlatılan F.I'ya 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince idari para cezası kesmiş, gözetim altına alınan köpek, Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.