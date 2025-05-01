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Mersin'de ambulans helikopter 2 yaşındaki bebek için havalandı

Mersin'de 2 yaşındaki bebek tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Mersin'de ambulans helikopter 2 yaşındaki bebek için havalandı
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, zatürre ve solunum bozukluğu nedeniyle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Y.D'nin, doktorlar tarafından ECMO (kalp ve akciğerlerin iflas ettiği ya da yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan yaşam destek sistemi) için Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı, hastanenin talebi üzerine Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans helikopter yönlendirdi.

Hazırlığın ardından Y.D, helikopterle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

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