Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 şehit

AA 27 Temmuz 2020 Pazartesi 09:11 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:57

Alınan bilgiye göre, Mut-Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Mut ilçesi Sertavul mevkisinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış, ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Askerlerin, Manisa'dan Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gönderildikleri ve KKTC'ye intikal edecekleri öğrenildi.

- VALİ SU'DAN YARALI ASKERLERE ZİYARET

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaralıları tedavi gördükleri Mut Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Su, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın 07.30 civarında meydana geldiğini belirterek, "Asker taşıyan sivil bir otobüs. Muhtemelen fren boşalması gibi görünüyor ama tahkikat devam ediyor. 10 yaralının durumları ağır, tedavileri devam ediyor." dedi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakan Albayrak: Mersin'den acı bir haber aldık. Elim bir kaza neticesinde beş kahraman askerimiz şehit oldu, yaralılarımız da var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı erlerimize acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN AKAR, ASKERLERİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN KAZA YAPTIĞI BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNUYOR

Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Dündar ile Mersin'e gitti.

Mut ilçesinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, kaza yerine geçti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan, Vali Su ve diğer yetkililerden bilgi alan Akar'ın bölgedeki incelemeleri sürüyor.