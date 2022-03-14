Mersin'de çiftçiler zirai dona karşı seralarda soba yaktı

AA 14 Mart 2022 Pazartesi 01:14 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 01:15

Erdemli ilçesindeki bazı çiftçiler, yetkililerin zirai don uyarısı yapmasının ardından ürünlerinin olumsuz etkilenmemesi için örtü altı seralarında soba yaktı.

Çiftçi Abdurrahman Aslan, gazetecilere, ürünlerinin aşırı soğuktan zarar görmemesi için tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Nöbetin sabah saatlerine kadar devam edeceğini belirten Aslan, "90'lı yıllardan bu yana martta hiç böyle soğukta serada soba yaktığımızı hatırlamıyorum. Atalarımızın söylediği gibi 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' özdeyişi günümüzde gerçek oldu ve martta soba yakmaya başladık. Soğuklar uzadıkça maliyetler de artacak" dedi.

Üreticilerden Yusuf Yılmaz da hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğünü bu nedenle seralarda sobaları yakmaya başladıklarını belirterek "Bu yıl kış çetin geçti. Gündüzleri yağmurlu ve hava açık olmasına rağmen aşırı soğuk oldu. Biz üreticiler de zirai dona karşı seralarda sobalarımızı yakarak nöbet tutmaya başladık. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre de önümüzdeki cuma gününe kadar zirai don nöbetine devam edeceğiz. Zirai donda en riskli gün ise pazarı pazartesiye bağlayan gece." ifadelerini kullandı.