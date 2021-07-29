Mersin'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

AA 29 Temmuz 2021 Perşembe 08:02 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 08:02

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.

Bozyazı ilçesinde, dün muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde dün orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR

Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.