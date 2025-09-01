İSTANBUL 30°C / 20°C
Güncel

Mersin'de çocuk cinayeti: 16 yaşındaki Hiranur otomobilde feci halde bulundu

Çocuk cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Mersin'in Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun bir otomobilde cesedi bulundu.

1 Eylül 2025 Pazartesi 20:27
Mersin'de çocuk cinayeti: 16 yaşındaki Hiranur otomobilde feci halde bulundu
Akbelen Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilde bulunan Hiranur Nilgün Aygar'ın tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Aygar'ın "otomobilde elindeki tabancayı gösterdiği sırada kazara ateş aldığını" iddia eden Arda Ş. (19) ile yanındaki N.Ç. (20) ve M.Z. (28) gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Aygar'ın cenazesi Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

