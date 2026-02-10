İSTANBUL 8°C / 5°C
Güncel

Mersin'de çöp ev vakası: 8 ton atık çıkarıldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir evden çıkarılan 8 ton atığın arasındaki çantada ruhsatsız silah ve 115 bin lira bulundu.

AA10 Şubat 2026 Salı 14:49 - Güncelleme:
Mersin'de çöp ev vakası: 8 ton atık çıkarıldı
Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kötü koku yayıldığı ve görüntü kirliliğine neden olduğu şikayetleri üzerine 73 yaşındaki Ş.B'nin Toroslar Mahallesi'ndeki evinde inceleme yaptı.

Ekipler, ikamette uzun süredir çöp biriktirildiğini belirledi.

İş makinelerinin desteğiyle yürütülen temizlik çalışmasında evden 8 ton atık çıkarıldı. Ekipler, atığın arasındaki bir çantada ruhsatsız silah ve 115 bin lira olduğunu gördü.

Adrese yönlendirilen polis ekipleri, tutanak tutarak silaha el koydu. Çantadaki para da akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Ş.B'nin oğluna teslim edildi.

