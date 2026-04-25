İSTANBUL 23°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2026 Cumartesi / 9 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0379
  • EURO
    52,8518
  • ALTIN
    6815.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de çöp ev vakası: Evden bir kamyon atık çıkarıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sahiplerinin hayatını kaybettiği öğrenilen bir evden belediye ekipleri tarafından 1 kamyon çöp çıkarıldı. Aynı evin daha önce de temizlendiği ve o süreçte 2 kamyon atığın tahliye edildiği bildirildi.

IHA25 Nisan 2026 Cumartesi 09:48
ABONE OL

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesi 5107 Sokakta bulunan 2 katlı müstakil evle ilgili mahalle sakinlerinden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Mahalle Muhtarı Uğur Üstünkaya ile birlikte adrese giden ekipler, yaptıkları incelemede ev içerisinde büyük miktarda çöp, mobilya atığı, tekstil ürünleri ve çeşitli ambalaj atıklarının biriktirildiğini tespit etti.

SAATLER SÜREN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Sağlık açısından risk oluşturan ve çevreye kötü koku yayan atıkların temizlenmesi için ekipler kapsamlı bir çalışma başlattı. İş makinesi desteğiyle yürütülen temizlikte, evin içerisindeki tüm atıklar titizlikle tahliye edildi. Saatler süren çalışmanın ardından ev, çöplerden arındırılarak temiz hale getirildi. Çalışmalar sonucunda 1 kamyon dolusu atık mahalleden çıkarıldı.

DAHA ÖNCE DE TEMİZLENMİŞTİ

Öte yandan söz konusu evin, sahipleri olan anne ve oğul henüz hayattayken de benzer şekilde temizlendiği, o çalışmada ise 2 kamyon çöp ve atığın çıkarıldığı öğrenildi.

Akdeniz Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve çevreyi olumsuz etkileyen çöp evlere yönelik şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini belirterek, temizlik ve ilaçlama çalışmalarının hızlı şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.