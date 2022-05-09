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Mersin'de DEAŞ operasyonu

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen 13 zanlının yakalanması için polis tarafından operasyon düzenlendi.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, örgüte üye oldukları ve finansman sağladıkları ileri sürülen 13 zanlının kimliği ve adresleri tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için kent merkezinde 8, Tarsus ilçesinde de 3 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mezitli ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki bir siteye düzenlenen operasyonda zanlılardan biri yakalandı.

Adresteki arama sırasında sitenin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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