Mersin'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı ile bir adrese giden polis banyonda 24 yaşındaki bir şahsın cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili ölen şahsın ev arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Erdem Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katındaki bir dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat: 04.00 sırlarında kavga sesine uyanan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'yi (24) banyoda hareketsiz buldu. Adrese gelen sağlık ekipleri Baki B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

Şüpheli ölüm ile ilgili Adanalı olduğu öğrenilen Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen 2 şüphelinin de aralarında yer aldığı 3 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın aydınlatılması için otopsi sonucu beklenirken, soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.