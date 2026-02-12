İSTANBUL 15°C / 11°C
  Mersin'de dehşete düşüren olay! Kavga ihbarına giden polis cesetle karşılaştı
Güncel

Mersin'de dehşete düşüren olay! Kavga ihbarına giden polis cesetle karşılaştı

Komşuların kavga ihbarıyla harekete geçen polis, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir evin banyosunda 24 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

12 Şubat 2026 Perşembe 09:45
Mersin'de dehşete düşüren olay! Kavga ihbarına giden polis cesetle karşılaştı
ABONE OL

Mersin'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı ile bir adrese giden polis banyonda 24 yaşındaki bir şahsın cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili ölen şahsın ev arkadaşının da aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Erdem Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın son katındaki bir dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, saat: 04.00 sırlarında kavga sesine uyanan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'yi (24) banyoda hareketsiz buldu. Adrese gelen sağlık ekipleri Baki B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

Şüpheli ölüm ile ilgili Adanalı olduğu öğrenilen Baki B.'nin ev arkadaşı H.M.T. ile gece evde olup bir süre önce ayrıldığı ileri sürülen 2 şüphelinin de aralarında yer aldığı 3 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın aydınlatılması için otopsi sonucu beklenirken, soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

