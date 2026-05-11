Mersin'de denizden erkek cesedi çıkarıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşanan olay, sahil sakinlerini ve çevredeki esnafı derinden sarstı. Çamlıbel Balıkçı Barınağı kıyısında denizde hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar acil yardım hattını aradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, denizden çıkarılan cesedin kimliği belirlendi.

VATANDAŞLAR HAREKETSİZ BEDENİ GÖRÜP 112'Yİ ARADI

Kültür Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'ndaki Çamlıbel Balıkçı Barınağı kıyısında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin Ömer H'ye (56) ait olduğu belirlendi.

Ömer H'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.