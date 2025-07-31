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  • Mersin'de denizi kirleten 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza kesildi
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Mersin'de denizi kirleten 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza kesildi

Mersin'de, yapılan kontrollerde denizi kirlettiği belirlenen 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza uygulandı.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Mersin'de denizi kirleten 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza kesildi
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Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan 2019'dan bu yana havadan, karadan ve denizden, su altı dronu ile denetim gerçekleştiriyor.

Üç ay önce hizmete giren Elektronik Gemi Denetim Sistemi'nin (EGDS) 25 farklı lokasyonda kurulu kameralarının da katkı sunduğu denetimlerde, deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit eden gemi kaynaklı atıklar için kapsamlı çalışma yürütülüyor.

Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, söz konusu süreçte denizi kirlettiği tespit edilen 91 gemiye yaklaşık 300 milyon lira ceza uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Deniz Denetim Şefi olarak görev yapan Emre Üresin, EGDS sayesinde 53 kilometrelik kıyı şeridinin anlık takip edildiğini belirterek, "Bu cezaların 70 milyon liralık kısmını, Elektronik Gemi Denetim Sistemi'ni devreye aldığımız günden bu yana uyguladık. Bu sistem sayesinde ekiplerimizin olmadığı alanlarda bile denetimlerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

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