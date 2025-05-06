Mersin'de Emniyet ve Jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 24 paket halinde 28 kg kokain, Jandarma tarafından 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

"Mersin'de Emniyetimiz tarafından 24 paket halinde 28 kg KOKAİN,

Jandarmamız tarafından 680 litre Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi"



Mersin'de Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz 2 ayrı operasyonda;

��28 kg kokain,

��680 litre sıvı metamfetamin,

��3,5 kg kristal... pic.twitter.com/AtxlUwTxV5 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 6, 2025