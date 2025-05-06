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  • Mersin'de dev uyuşturucu operasyonu: 28 kg kokain ve 680 litre metamfetamin ele geçirildi
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Mersin'de dev uyuşturucu operasyonu: 28 kg kokain ve 680 litre metamfetamin ele geçirildi

Mersin'de Emniyet tarafından 24 paket halinde 28 kg kokain, Jandarma tarafından 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

6 Mayıs 2025 Salı 15:08 - Güncelleme:
Mersin'de dev uyuşturucu operasyonu: 28 kg kokain ve 680 litre metamfetamin ele geçirildi
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Mersin'de Emniyet ve Jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 24 paket halinde 28 kg kokain, Jandarma tarafından 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi.

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