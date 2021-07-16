Mersin'de devam eden orman yangını İHA ile görüntülendi

AA 16 Temmuz 2021 Cuma 14:11 - Güncelleme: 16 Temmuz 2021 Cuma 14:12

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede görevli İHA tarafından kaydedilen görüntüler de basınla paylaşıldı.

- BAKAN PAKDEMİRLİ ÇALIŞMALARI YANGIN KOMUTA ARACINDAN TAKİP EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Vali Ali İhsan Su da yangın komuta aracıyla bölgeyi gezerek alevleri kontrol altına alma çalışmalarını inceledi.

İHA'dan komuta aracının ekranlarına yansıtılan rotaları takip eden Pakdemirli, ekiplerin koordinasyonunu da yürüttü.

Kızılçam ormanındaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.