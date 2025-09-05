İSTANBUL 29°C / 22°C
Güncel

Mersin'de düzensiz göçe geçit verilmedi

Mersin'de yapılan çalışmada yakalanan 12 düzensiz göçmen ülkesine gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

IHA5 Eylül 2025 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Valilikten yapılan açıklamada: "Valiliğimiz koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Mezitli ilçesinde yapılan 'Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması' kapsamında 12 düzensiz göçmen hakkında işlem yapılmış olup şahıslar GÖKSEM'e teslim edilmiştir. 1 yabancı uyruklu şahsın ikamet ilinden, yol izin belgesi almadan ilimize geldiği tespit edilmiş olup şahıs ikamet iline yönlendirilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlıkla devam edecektir" denildi.

