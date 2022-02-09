İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2022 Çarşamba / 8 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu
Güncel

Mersin'de etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu, araçlarda hasar oluştu

Mersin'de etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı binanın önündeki araçların üstüne düşerken, şans eseri kimseye bir şey olmadı.

IHA9 Şubat 2022 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 11:43
ABONE OL

Dün geceden bu yana kentte etkili olan sağanak yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle sabah saatlerinde şiddetini artıran rüzgarla birlikte birçok ağaç devrilirken, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 10 katlı bir binanın da çatısı yerinden sökülerek, park halindeki araçların üzerine düştü. 4 araçta maddi hasar oluşurken, şans eseri kimseye bir şey olmadı.

Belediye ekipleri, uçan çatı ve devrilen ağaçları temizlemek için çalışma başlatırken, bazı vatandaşlarda bölgedeki odunları yakmak için topladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.