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  • Mersin'de facia! Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde ölü bulundu
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Mersin'de facia! Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde ölü bulundu

Mersin'de, Nurgül Kaya (40) ile oğlu oğlu Emrullah Kaya (11) evlerinde çıkan yangında, eşi Neşet Kaya (42) ise eve 5 kilometre uzaklıkta otomobilde yanarak öldü. Neşet Kaya'nın eşi ve tek çocuğu olan oğlunu yaktıktan sonra da kendini yakmış olabileceği değerlendirilirken, cesetler otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

DHA5 Nisan 2024 Cuma 10:55 - Güncelleme:
Mersin'de facia! Anne ile oğlu evde, baba otomobilinde ölü bulundu
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Olay, saat 05.30 sıralarında, Erdemli ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıktaki İlemin Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Neşet Kaya'ya ait evden çıkan alevleri fark eden komşuları, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürdü. Yatak odasında Nurgül Kaya ile oğlu Emrullah Kaya'nın yanmış cesetleri bulundu. Yaklaşım yarım saat sonra eve 5 kilometre uzaklıkta İlemin-Erdemli kara yolunda da bir otomobilin yandığı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın da kısa sürede sündürüldü. Ancak direksiyon başındaki sürücü Neşet Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki yangından kısa süre sonra otomobilde yanıp ölen Kaya ile eşi ve oğlunun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Neşet Kaya'nın eşi ve oğlunu yaktıktan sonra kendini yakmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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