Yiğit Turan idaresindeki 01 ABS 952 plakalı otomobil, Silifke-Mersin kara yolunun Atakent Mahallesi mevkisinde yol kenarında duran 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vinç yardımıyla tırın altından itfaiye ekiplerince çıkarılan otomobildeki Turan ile Ayşegül Kırlangıç'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Tır sürücüsü O.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle kara yolundaki trafik bir süre aksadı.