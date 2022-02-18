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Mersin'de FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında görevde olan öğretmenlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

IHA18 Şubat 2022 Cuma 10:44 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 10:44
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem' yapılanmasında yer aldıkları ve 'Bylock' kullanıcısı oldukları tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katılımı ile bu sabah gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında aktif görevde bulunan öğretmenlerin de yer aldığı 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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