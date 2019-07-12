25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6814
  • 6,4031
  • 257.572
  • 99406.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mersin'de gergedan böceği bulundu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Erdemli merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Köserelli Mahallesi'ndeki evinde akşam oturan Osman Uslu (44), pencere camına böceğin vurup, yere düştüğünü fark etti. Bunun üzerine Uslu, internetten böcekle ilgili araştırma yapmaya başladı. Uslu, böceğin, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen ve dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan gergedan böceği olduğunu öğrendi. Osman Uslu, "Ben normalde böcekleri sevmezdim; ama bu böcek çok güzel ve sevimli. Şu an böceği ne yapacağımı bilmiyorum. Eğer isterlerse böceği inceletebilir ve daha sonra doğaya bırakabilirim" dedi.
 
 
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI
 
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bir dönem çok yüksek parasal değeri olduğu iddiasıyla birçok kişi tarafından toplanan gergedan böceğiyle ilgili açıklama yapılmıştı. Açıklamada, böceklerin parasal bir değerinin olmadığı kaydedilmişti. 

Merkel 3.kez titreme nöbeti geçirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kanıt fotoğraflar ortaya çıktı

Kanıt fotoğraflar ortaya çıktı

Ekonomiye cari fazla dopingi

Ekonomiye cari fazla dopingi

Emre’de menajer bilmecesi

Emre’de menajer bilmecesi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 100 bin liraya kadar hibe verilecek

Bu illerde yaşayanlar dikkat! 100 bin liraya kadar hibe verilecek

Washington Post editörlerine 'PKK' mektubu

Washington Post editörlerine 'PKK' mektubu

Maketten ev satışıyla büyük vurgun

Maketten ev satışıyla büyük vurgun
 

POPÜLER HABERLER

15 Temmuz ihanet gecesine ait bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

15 Temmuz ihanet gecesine ait bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

EuroLeague Transfer Kazanı

EuroLeague Transfer Kazanı

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

Çalışan anneye iyi haber: 1.015 liraya çıkarıldı

Serbest olan yıldızlar

Serbest olan yıldızlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA