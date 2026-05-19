Mersin'de Göksu Irmağı'nda erkek cesedi bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'nda suda sürüklenen bir ceset, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 41 yaşındaki Ümit Başak olduğu belirlendi.

AA19 Mayıs 2026 Salı 23:57 - Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'nda yaşanan olay bölge halkını derinden sarstı. Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında suda sürüklenen bir ceset fark eden vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler cesedin 41 yaşındaki Ümit Başak'a ait olduğunu tespit etti.

VATANDAŞLAR SUDA SÜRÜKLENEN CESEDİ FARK ETTİ

Göksu Irmağı'nda Feyyaz Bilgen Köprüsü civarında bir kişinin suda sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce suda sürüklenen ceset kıyıya çıkarıldı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada ölen kişinin Ümit Başak (41) olduğunu belirledi.

Ceset, yapılan incelemelerin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

