Mersin'de Göksu Irmağı'nda erkek cesedi bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'nda yaşanan olay bölge halkını derinden sarstı. Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında suda sürüklenen bir ceset fark eden vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler cesedin 41 yaşındaki Ümit Başak'a ait olduğunu tespit etti.

Göksu Irmağı'nda Feyyaz Bilgen Köprüsü civarında bir kişinin suda sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce suda sürüklenen ceset kıyıya çıkarıldı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada ölen kişinin Ümit Başak (41) olduğunu belirledi.

Ceset, yapılan incelemelerin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.