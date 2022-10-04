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Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Mersin'in Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde düzenlenen sahte içki ve kaçak sigara operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Ekim 2022 Salı 10:08 - Güncelleme:
Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde sahte içki ve kaçak sigara satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde, 34 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 bin 620 kaçak sigara, 4 litre sahte alkol, sahte içki yapımında kullanılan 27 litre etil alkol ile 3 litre aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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