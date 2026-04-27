  • Mersin'de kaçış rampasında feci kaza: Mermer yüklü tır devrildi
Güncel

Mersin'de kaçış rampasında feci kaza: Mermer yüklü tır devrildi

Mersin'in Mut ilçesinde Karaman-Mut karayolu Burunköy mevkiinde freni boşalan mermer yüklü tır, yapımı süren kaçış rampasına çarptı. Tırdaki devasa mermer bloklar bölgede çalışan işçilerin üzerine devrildi; kazada bir işçi hayatını kaybederken tır sürücüsü dahil 4 kişi yaralandı.

27 Nisan 2026 Pazartesi 19:41
Mersin'de kaçış rampasında feci kaza: Mermer yüklü tır devrildi
Mersin'in Mut ilçesinde yaşanan trafik kazası can aldı. Karaman-Mut karayolunda freni boşalan mermer yüklü tır, inşaat halindeki kaçış rampasına çarparak üzerindeki mermer blokların işçilerin üzerine devrilmesine neden oldu. Kazada bir işçi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

FRENİ BOŞALAN TIR KAÇIŞ RAMPASINDAN GEÇEMEDİ

Yasin G'nin kullandığı 42 AZN 478 plakalı mermer yüklü tır, freninin boşalması sonucu Karaman-Mut karayolu Burunköy mevkisinde yapım çalışmaları süren kaçış rampasına çarptı.

Kazanın etkisiyle tırdaki mermer bloklar, bölgede çalışan işçiler ile park halindeki otomobil ve kamyonetin üzerine devrildi.

ZAFER GEZER MERMER BLOKLARIN ALTINDA KALDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, blokların altında kalan işçilerden Zafer Gezer'in hayatını kaybettiği, tır sürücüsü ile 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ulaşımın tek şeritten ve kontrollü sağlandığı kaza bölgesindeki çalışmalar sürüyor.

