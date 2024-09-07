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Mersin'de kadınlara silahlı saldırı: 2 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs tartıştığı 2 kadından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

IHA7 Eylül 2024 Cumartesi 20:31 - Güncelleme:
Mersin'de kadınlara silahlı saldırı: 2 ölü
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Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Çetin G. (36), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Feriye Gözüala (25) ve H.G. isimli kadınlarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin G., yanında taşıdığı silahla iki kadına ateş etti. Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan H.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden uzaklaşan Çetin G., 100 metre ilerde aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, başlatılan soruşturma sürüyor.

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