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Güncel

Mersin'de katliam gibi kaza! Baba ve kızı hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve kızı yaşamını yitirdi.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 17:43 - Güncelleme:
Mersin'de katliam gibi kaza! Baba ve kızı hayatını kaybetti
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Pelin K. idaresindeki 33 KJF 22 plakalı otomobil, D-400 kara yolunun Ulugöz mevkisinde önünde seyreden Kuddusi Uğuz'un kullandığı 33 KFN 15 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Uğuz ve arkasındaki kızı Feyza Nur Uğuz (21) motosikletten yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Feyza Nur Uğuz'un yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekibi, ağır yaralanan babasını Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kuddusi Uğuz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hastaneye giden Uğuz ailesinin yakınları gözyaşı döktü.

Otomobil sürücüsü Pelin K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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