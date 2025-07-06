Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.KATLİAM GİBİ KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin incelemesinde hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 çocuğun ise ağır yaralandığı belirlendi.
Yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yolda güvenlik önlemi alan ekiplerin araçlardaki incelemesi sürüyor.