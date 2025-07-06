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Mersin'de katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 18:35 - Güncelleme:
Mersin'de katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptı: 5 kişi hayatını kaybetti
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Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KATLİAM GİBİ KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin incelemesinde hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 çocuğun ise ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemi alan ekiplerin araçlardaki incelemesi sürüyor.

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