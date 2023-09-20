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Mersin'de kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu

Mersin'de bir site görevlisinin ortadan kaybolan 12 yaşındaki kızı İsnur T., Şanlıurfa'da bir parkta bulundu. Olayla ilgili polisi görerek kaçan 1 kişinin ise arandığı bildirildi.

IHA20 Eylül 2023 Çarşamba 10:01 - Güncelleme:
Mersin'de kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu
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Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin görevlisi Sabri T.'nin ortaokul öğrencisi kızı İsnur T., 16 Eylül tarihinde sabaha karşı evden ayrılarak ortadan kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kız çocuğunu bulmak için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA'DA BİR PARKTA BULUNDU

Arama çalışmaları sürdüğü sırada dün gece kayıp kız çocuğunun Şanlıurfa'da bir parkta yanında bir şahısla birlikte oturduğu bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa polisi ile irtibata geçti. Belirtilen adrese giden polisler kayıp kız çocuğunu parkta bulurken, yanında bulunan bir şahıs ise polise görünce kaçtı. İsnur T. polis merkezine götürülürken, olayla ilgili 1 kişinin arandığı bildirildi.

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