7 Eylül 2025 Pazar
  • Mersin'de kiracı korku dolu anlar yaşattı! Oturduğu eve ateşe verdi
Güncel

Mersin'de kiracı korku dolu anlar yaşattı! Oturduğu eve ateşe verdi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, kiracı olarak oturduğu apartman dairesinde yangın çıkaran şüpheli gözaltına alındı.

AA7 Eylül 2025 Pazar 18:04
Mersin'de kiracı korku dolu anlar yaşattı! Oturduğu eve ateşe verdi
Tozkoparan Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın son katındaki dairede oturan kiracı Selçuk K, evinde yangın çıkardı.

Mutfaktan aldığı bazı eşyaları da balkondan dışarı fırlatan Selçuk K, daha sonra apartmanın damına çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KİRACI OTURDUĞU EVE ATEŞE VERDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Mahallelinin saldırı girişiminde bulunduğu Selçuk K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ambulansa bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılan şüphelinin, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

Öte yandan büyük bölümü yanan evin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

