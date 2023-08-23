Mersin'de konteynerin gizli bölmesinde 59 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde yurt dışından gelen ve içerisinde 'muz' olduğu beyan edilen bir konteynerden şüphelendi.

Söz konusu konteyner x-ray tarama sistemine sevk edilerek kontrol başlatıldı. Tarama işlemi neticesinde şüpheli yoğunluklar olduğunu tespit eden ekipler, konteyneri fiziki arama işlemi için arama hangarına sevk etti. Narkotik dedektör köpek eşliğinde yapılan aramada dedektör köpeğin konteynerin soğutucu kısmına yoğun tepki verdiği görüldü.

İlgili bölgede yapılan arama sonucunda toplam 50 paket içerisinde ve yaklaşık 59 kilogram ağırlığında beyaz toz maddeler bulundu. Maddelerden alınan numunenin analizi sonucu maddenin kokain olduğu tespit edilerek el konuldu.