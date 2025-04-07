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Mersin'de korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Mersin'de tır ile panelvan aracın karıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA7 Nisan 2025 Pazartesi 21:45 - Güncelleme:
Mersin'de korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var
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Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Antalya istikametine seyreden H.Y. idaresindeki 27 UU 203 plakalı Mitsubishi marka panelvan araç ile A.B. yönetimindeki 31 ASM 113 plakalı tır çarpıştı. Kazada direğe de vuran araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Vatandaşlar, aynı bölgede kazalar yaşandığını belirterek, tedbir alınmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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