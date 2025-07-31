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Mersin'de korkunç kaza! Küçük çocuğa iki motosiklet birden çarptı

Mersin'de korkunç bir kaza meydana geldi. Yola çıkan küçük çocuğa önce bir motosiklet çarptı, ardından ikinci motosiklet üzerinden geçti. Feci anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA31 Temmuz 2025 Perşembe 14:56 - Güncelleme:
Mersin'de korkunç kaza! Küçük çocuğa iki motosiklet birden çarptı
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Mersin'de yola aniden çıkan küçük yaştaki bir çocuğa önce bir motosiklet çarptı, ardından ikinci motosiklet altına aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mersin'in Anamur ilçesi Yalıevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden koşarak yola çıkan küçük yaştaki bir çocuğa seyir halindeki iki motosiklet çarptı. İlk motosiklet çocuğa temas ederken, hemen ardından gelen ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu ikinci motosiklet çocuğu altına aldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı.

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