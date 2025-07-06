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  • Mersin'de korkunç kaza! Tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 5 kişi öldü
Güncel

Mersin'de korkunç kaza! Tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 5 kişi öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı.

AA6 Temmuz 2025 Pazar 17:48 - Güncelleme:
Mersin'de korkunç kaza! Tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1'i çocuk 5 kişi öldü
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Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 BTB 95 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden 63 ACP 670 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 çocuğun ise ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemi alan ekiplerin araçlardaki incelemesi sürüyor.

  • Mersin trafik kazası
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  • hafif ticari araç

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