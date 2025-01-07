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Mersin'de korkunç olay! Fare zehri 2 can aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde fare zehrinden fenalaşan aynı aileden 6'sı çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan aileden Ömer (4) ve Rana (2) El Yusuf hayatını kaybetti

DHA7 Ocak 2025 Salı 17:54 - Güncelleme:
Mersin'de korkunç olay! Fare zehri 2 can aldı
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Olay, öğle saatlerinde Yeşilevler Mahallesi 4312 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Memun El Yusuf (35) ve eşi Haza Duho (29) ile 6 çocuğu, mide bulantısı, kusma, ishal şikayetleriyle sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından aile, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlendikleri belirlenen aile tedaviye alındı. Çocuklardan Ömer ve Rana El Yusuf, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

AFAD EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

Polisin ifadesine başvurduğu, sağlık durumu iyi olan Haza Duho, olaydan bir süre önce evlerinin çeşitli bölgelerine fare zehri döktüklerini söyledi. Baba Memun El Yusuf da evde fareler olduğu için bir süre önce zehir dökmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Eve sevk edilen AFAD, çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra çalışma yaptı. Ölen çocukların cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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