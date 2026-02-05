İSTANBUL 14°C / 11°C
  • Mersin'de korkutan kaza: Hasta taşıyan ambulans devrildi
Güncel

Mersin'de korkutan kaza: Hasta taşıyan ambulans devrildi

Mersin'de entübe hasta taşıyan bir ambulansın kavşakta otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Ambulans sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 01:33 - Güncelleme:
Mersin'de korkutan kaza: Hasta taşıyan ambulans devrildi
Kaza, merkez Yenişehir ilçesi 34. Cadde ile 3. Çevreyolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarsus Devlet Hastanesi'nden Mersin'deki özel bir hastaneye entübe hasta nakli yapan Kenan B'nin kullandığı 33 DGH 79 plakalı ambulans, sirenleri açık şekilde kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğünü kullandığı sırada kavşakta Melih B. idaresinde 38 ADM 056 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü Kenan B., sağlık çalışanları Necati B. ve Elif K. ile nakli yapılan hasta Yusuf K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan ambulans sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ambulans ekibi ve hasta Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, otomobilde bulunanlar ise Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

