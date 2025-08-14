İSTANBUL 30°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2025 Perşembe / 20 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7897
  • EURO
    47,7627
  • ALTIN
    4389.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Mersin'de korkutan olay: Ceset sahilde bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, 37 yaşındaki bir erkeğe ait cesetle karşılaştı.

İHA14 Ağustos 2025 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
Mersin'de korkutan olay: Ceset sahilde bulundu
ABONE OL

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahile yakın noktada yürüyüş yolunda 37 yaşındaki bir erkek şahsa ait ceset bulundu.

Olay, dün ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Binali Yıldırım Caddesi'nin son kısmında yer alan sahil kenarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yürüş yolundan geçenler yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk etti. Sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan şahsı kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan kimlik tespitinde ölen şahsın 38 yaşındaki Enis Ç. olduğu belirlendi. Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.

  • Erdemli sahil
  • ceset bulundu
  • Mersin
  • arama çalışması
  • olay yeri
  • ceset tespidi
  • polis ekipleri
  • olayın detayları
  • olumlu haber

ÖNERİLEN VİDEO

Lokantada panik anı! Döner ustası hayat kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.