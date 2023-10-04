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  • Mersin'de korkutan olay! Tır mağazaya girdi: 7 yaralı
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Mersin'de korkutan olay! Tır mağazaya girdi: 7 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki mağazaya girmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

AA4 Ekim 2023 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
Mersin'de korkutan olay! Tır mağazaya girdi: 7 yaralı
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Mersin'in Silifke ilçesinde tırın yol kenarındaki mağazaya girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan M'nin kullandığı 58 PC 634 plakalı tır, Susanoğlu Mahallesi D-400 kara yolu kenarında ev eşyaları satan mağazaya girdi.

Kazada tır şoförünün de aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine götürüldü.

Mağaza giren tır ise jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.

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