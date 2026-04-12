Mersin'de korkutan yangın... Yolcu otobüsü alev aldı

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korkulu anlar yaşandı. Perondan hareket eden bir yolcu otobüsünün arka bölümünde çıkan yangın, içerideki yolcuların tahliyesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.
MEŞOT'TA OTOBÜSÜN ARKA BÖLÜMÜNDEKİ YANGIN PANİĞİ
Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) peronundan çıkış yapan otobüsün arka bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yolcular, durumu fark eden şoför ve firma yetkililerince tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın sonucu otobüste hasar oluştu.
Yangına müdahale anı, itfaiye erinin yaka kamerasınca kaydedildi.