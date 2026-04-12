İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de korkutan yangın... Yolcu otobüsü alev aldı
Mersin'de korkutan yangın... Yolcu otobüsü alev aldı

Mersin'in Toroslar ilçesindeki MEŞOT'ta perondan çıkış yapan bir yolcu otobüsünün arka bölümünde yangın çıktı. Yolcular şoför ve firma yetkilileri tarafından hızla tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Müdahale anı itfaiye erinin yaka kamerasıyla kaydedildi.

AA12 Nisan 2026 Pazar 22:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korkulu anlar yaşandı. Perondan hareket eden bir yolcu otobüsünün arka bölümünde çıkan yangın, içerideki yolcuların tahliyesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MEŞOT'TA OTOBÜSÜN ARKA BÖLÜMÜNDEKİ YANGIN PANİĞİ

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) peronundan çıkış yapan otobüsün arka bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yolcular, durumu fark eden şoför ve firma yetkililerince tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangın sonucu otobüste hasar oluştu.

Yangına müdahale anı, itfaiye erinin yaka kamerasınca kaydedildi.

  • Mersin otobüs yangını
  • MEŞOT
  • Toroslar
  • itfaiye müdahalesi
  • otobüs terminali yangın

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.