İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2020 Cuma / 19 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8675
  • EURO
    7,7508
  • ALTIN
    397.93
  • BIST100
    114806
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de lise laboratuvarındaki patlamada yaralanan kimya öğretmeni hayatını kaybetti
Güncel

Mersin'de lise laboratuvarındaki patlamada yaralanan kimya öğretmeni hayatını kaybetti

Mersin'de, lisede dezenfektan üretimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan kimya öğretmeni hayatını kaybetti.

AA10 Temmuz 2020 Cuma 10:58 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 10:58
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki patlamanın ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan Şahin, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Şahin'in cenazesinin, Tarsus ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

- Olay

Okuldaki "Kimya Teknoloji Alanı"nda 4 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, yaralanan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı hastaneye kaldırılmıştı.

Patlama nedeniyle okulun bazı sınıfları ve dış duvarında hasar oluşmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.