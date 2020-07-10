AA 10 Temmuz 2020 Cuma 10:58 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 10:58

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki patlamanın ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan Şahin, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Şahin'in cenazesinin, Tarsus ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

- Olay

Okuldaki "Kimya Teknoloji Alanı"nda 4 Temmuz'da meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmış, yaralanan kimya öğretmenleri Ramazan Şahin ve Hasan Satırlı hastaneye kaldırılmıştı.

Patlama nedeniyle okulun bazı sınıfları ve dış duvarında hasar oluşmuştu.