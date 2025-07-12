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Mersin'de müezzin bıçaklandı: O anlar kamerada

Cami bahçesinde uyuşturucu aparatı bulan müezzin, mahalle sakini olmayan şüpheliyi uyardıktan sonra bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Müezzin, 'Ölsem de uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğim' dedi.

IHA12 Temmuz 2025 Cumartesi 22:06 - Güncelleme:
Mersin'de müezzin bıçaklandı: O anlar kamerada
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Mersin'de bir cami müezzini, uyuşturucu kullanılan bir apartı bulmasının ardından uyardığı şahıs tarafından bacağından bıçaklandı. O anlar güvenik kamerasına yansırken, şüpheli vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Olay, merkez Akdeniz Mahallesi Çilek Mahallesi'ndeki Güneyli Camii'nde yaşandı. İddiaya göre, camide görevli müezzin Ömer Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan bir aparatı bulduktan sonra cami bahçesinde mahalle sakini olmayan bir şahsı fark edip uyardı. Şahıs, bıçakla müezzini bacağından yaraladı. Camideki vatandaşlar şahsı etkisiz hale getirerek, polise haber verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekibine teslim edildi.

Yaralanan Tekdemir, uyuşturucu madde kullanılan aparatı göstererek, şahsın kendisini bıçakladığını söyledi. Geçtiğimiz cuma günü uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde cemaati bilgilendirdiğini aktaran Tekdemir, bıçaklansa da, ölse de mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde oturan şüphelinin hızla kalkıp gelerek müezzini bıçaklama anları yer aldı. Gözaltına alınan ve ismini söylemediği öğrenilen şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.

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