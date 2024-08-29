İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2024 Perşembe / 24 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,8063
  • ALTIN
    2761
  • BIST100
    9755.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mersin'de müstehcen görüntü operasyonu! 3 kişi tutuklandı
Güncel

Mersin'de müstehcen görüntü operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Mersin'de internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları iddiasıyla yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 10:49 - Güncelleme:
Mersin'de müstehcen görüntü operasyonu! 3 kişi tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince internette müstehcen içerikli görüntüler yayan ve bu görüntülerde çocuk istismarı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 10 zanlı yakalandı.

Adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

Emniyete götürülen bir şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.