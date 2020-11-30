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  • Mersin'de narkotik operasyonu: 393 bin adet hap ele geçirildi
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Mersin'de narkotik operasyonu: 393 bin adet hap ele geçirildi

Polis ekipleri Mersin'de, bir otomobilde yaptığı aramada 3 çanta içinde 393 bin 300 adet captagon hap ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi de tutuklandı.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 10:20 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:20
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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Mersin’e yüklü miktarda uyuşturucu getirilerek, piyasaya sürüleceğini tespit etti. Bunun üzerine araştırmaları derinleştiren ekipler, uyuşturucunun getirildiği otomobili ve şahısları tespit etti. Drone desteğiyle otomobili bir süre izleyen ekipler, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi’nde operasyon yaptı. Otomobili durdurarak içinde bulunan 3 şahsı gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramada ise 3 çanta içerisinde 78 paket halinde 66 kilo 442 gram olan 392 bin 300 adet captagon hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A. ve O.M. tutuklanırken, bir şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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