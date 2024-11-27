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Mersin'de narkotik operasyonu

Mersin'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri yaptığı baskınlarda 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

IHA27 Kasım 2024 Çarşamba 09:05 - Güncelleme:
Mersin'de narkotik operasyonu
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada Tarsus, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Takibe alınan şüpheliler yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 648 gram bonzai, 607 gram kubar esrar, 107 gram metamfetamin, 108 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 tabanca, 1 av tüfeği, bıçak ile nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adli işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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