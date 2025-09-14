İSTANBUL 27°C / 19°C
Güncel

Mersin'de olaylı konser: 2 gencin darbedilmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Mersin'de ücretsiz konser izlemeye çalıştıkları öne sürülen gençlerin darbedilmesine ilişkin soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

AA14 Eylül 2025 Pazar 19:23 - Güncelleme:
Mersin'de olaylı konser: 2 gencin darbedilmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mezitli ilçesinde 12 Eylül'deki konseri alandaki yapının çatısından izlemeye çalıştıkları iddia edilen C.B.A. ve S.E.K'ye özel güvenlik görevlilerince müdahalede bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı M.B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da 12 Eylül'de akşam gerçekleştirilen konseri, alandaki yapının çatısından izlemeye çalıştıkları öne sürülen gençlere, özel güvenlik görevlileri müdahalede bulunmuştu.

Gençlerden birinin çatıdan itilip diğerinin darbedildiği olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

