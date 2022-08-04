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Mersin'deki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Mersin'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale, ikinci gününde de sürüyor.

DHA4 Ağustos 2022 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
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Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye 6 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri de kayalıklardan düşerek hafif yaralandı. Ekipler, havanın kararması ile havadan yürütülen çalışmalara ara verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, yeniden havalandı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ikinci gününde de sürüyor. Söz konusu bölgede 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınmıştı.

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